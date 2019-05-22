مبعوث أمريكي: نتعامل بصعوبة مع روسيا في الأزمة السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد "داعش": إن بلاده، تتعاون بحرص مع روسيا وخصوصا في المسألة السورية، لأن هناك صعوبة في إقناع روسيا بالالتزام بالاتفاقيات.

وأضاف جيفري أن الولايات المتحدة تستخدم وساطة الأمم المتحدة لدفع روسيا للالتزام بالاتفاقيات، مشيرا إلى أنه ليس هناك الكثير من التفهم من روسيا، ونحاول أن نعمل معها بخصوص الوضع الإنساني في سوريا.

وأكد المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد "داعش"، أن روسيا مسؤولة بشكل كبير عن دخول المقاتلين الإيرانيين إلى الأراضي السورية.

وقال جيمس جيفري: إن الولايات المتحدة مستمرة في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي فى سوريا، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازال يؤكد ضرورة هزيمة "داعش"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على الأرض في سوريا بمساعدة حلفائها للقضاء بشكل كامل على "داعش".



وأوضح المبعوث الأمريكي أن مسألة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا تهدف إلى دعم السلام على الأرض في سوريا، وكذلك مواجهة التنظيم في الشرق الأوسط بشكل عام، لافتا إلى أن هناك تقارير تفيد بدعم إيران لمجموعات إرهابية على الأرض في سوريا.