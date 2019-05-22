محمد بن زايد يستقبل العاهل الأردني في أبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، لدى وصوله إلى أبوظبي.

ووصل الملك عبدالله الثاني إلى مطار "البطين" في العاصمة أبوظبي، مساء الأربعاء، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني.



كما كان في استقبال العاهل الأردني، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، والسفير الأردني في الإمارات وأعضاء السفارة.

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وتأتي هذه الزيارة، بعد يومين من زيارة مماثلة قام بها العاهل الأردني إلى الكويت؛ حيث أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت في قصر دسمان.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في دول الخليج العربي للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

كما تأتي هذه الزيارة قبل أيام من القمة العربية الطارئة التي دعا لها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحتضنها مكة المكرمة.