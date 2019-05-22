ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يؤكدان ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة

جدة - عمرو شويل أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أن أمن الإمارات والأردن كان وسيبقى واحدا.

وقال ولي عهد أبوظبي: “نعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأكد ملك الأردن وولي عهد أبوظبي ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار.