مستوطنون يهود وعناصر من المخابرات وشرطة الاحتلال يقتحمون الأقصى

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر من المخابرات وشرطة الاحتلال، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن 54 مستوطنًا، وعنصران من مخابرات الاحتلال، و12 شرطيًا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.