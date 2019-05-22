أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، حرصهما على توسيع التعاون الثنائي
في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي التفاصيل، قال الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف: نعمل لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم كله.
من جانبه، أكد العاهل الأردني، وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر بن زايد: نعمل مع الأردن لضمان حرية الملاحة في المنطقة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.