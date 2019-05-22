بن زايد: نعمل مع الأردن لضمان حرية الملاحة في المنطقة العربية

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، حرصهما على توسيع التعاون الثنائي

في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي التفاصيل، قال الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف: نعمل لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم كله.

من جانبه، أكد العاهل الأردني، وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها.