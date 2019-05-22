أدريانو إسبيلات: قطر وإيران تخلقان مأساة في سوريا

قال أدريانو إسبيلات، عضو الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، إن قطر مازالت ترسل أسلحة لمقاتلين غير معلومين على الأرض في سوريا، وتخلق مأساة في هذا البلد بمشاركة إيران، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف إسبيلات -خلال جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي لمناقشة مستقبل سوريا- أن قطر تساعد على خلق وضع مأساوي في سوريا، بإرسال أسلحة بشكل سرى لمقاتلين غير معلومين، موضحا أن هناك شبهات كثيرة متعلقة بتعاون إيراني قطري على الأرض داخل سوريا.

وكان المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد "داعش" جيمس جيفري، أكد أن هناك أدلة استخباراتية بأن إيران لديها آلاف المقاتلين على الأرض داخل سوريا تستخدم في زعزعه الاستقرار.

وأضاف أن إيران تستخدم أسلحة ثقيلة ضد مدنيين عزل داخل سوريا.

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وأوضح جيفري، أن إيران تزود مليشيات حزب الله بجنوب لبنان، بالعتاد والمقاتلين على الأرض، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من إيران انتشرت مجددا في بعض المناطق في سوريا مثل إدلب، شمالي البلاد.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن العلاقة القوية بين "جبهة النصرة" في سوريا وقطر، كما كشفت عن تلقى جبهة النصرة الدعم المالي من تنظيم الحمدين .

ونفذت "جبهة النصرة" الكثير من عمليات الخطف في سوريا وحصلت على دعم قطري في شكل فدى مالية لتحرير رهائن عرب وغربيين.

ولم تكتف قطر بهذا بل موّلت تنظيم النصرة بمدافع رشاشة مضادة للطيران وذخائر خاصة بالرشاش وأسلحة آلية وثقيلة في حملة أطلق عليها "مدد أهل الشام".