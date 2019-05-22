شكرا لقرائتكم الحرس الثوري: سفن أميركا بالخليج تحت السيطرة الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال قائد بالحرس الثوري الإيراني إن السفن الحربية الأميركية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري. وأضاف القائد بالحرس الثوري أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.

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