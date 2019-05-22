الصحة: لعلاج الإجهاد الحراري إتصل على 105 للاستفسار عن مستشفيات الحميات

كتب وليد عبد السلام
نصحت وزارة الصحة والسكان كبار السن والأطفال بعدم الخروج بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة مؤكدة أنه كبار السن والأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس.
وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى لـ "اليوم السابع" أن هناك احتمالية للإصابة بضربات الشمس، قد تحدث نتيجة تعرض الشخص لطقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة وطال أصحاب الأمراض المزمنة بعدم التعرض المباشر للشمس مع الحرص الشديد على الجلوس فى أماكن جيدة التهوية.
وقال الدكتور علاء عيد، إن القطاع خصص رقم 105 للتعرف على أقرب...
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