اشارت مصادر التيار الوطني الحر لقناة الجديد إلى ان "خلافاً للمناخات السائدة فان الاجواء لم تكن سلبية في مجلس الوزراء اليوم ووزير المال علي حسن خليل لم يجلس في غرفة جانبية كما اشيع بل جلس مع الموجودين ولا خلاف بالشخصي ولا بالسياسة معه".
ولفتت المصادر الى ان "النقاش بالموازنة لم ينته بسبب وجود خلاف بل بسبب درس مقترحات أخرى وجلسة الجمعة تقررت بحضور وزير المال"، مؤكدة ان "باسيل تقدم بأكثر من 12 مقترحاً جديداً من شأنها أن تدر الأموال وتضبط الهدر وليست عن طريق الضرائب ما إستوجب جلسة أخرى الجمعة لمتابعة النقاش بالموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر للجديد: لا خلاف بالشخصي ولا بالسياسة مع وزير المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.