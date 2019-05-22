كاهن رعية المية ومية: نريد افراغ المخيم من السلاح ونريد استعادة اراضينا وعقاراتنا

أكد كاهن رعية المية ومية الأب ساسين غريغوار "أننا نريد افراغ ​مخيم المية ومية​ من ​السلاح​ ونريد استعادة اراضينا وعقاراتنا ونحيي ​الجيش​ وكل من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على خطوة افراغ المخيم من السلاح".

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