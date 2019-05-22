ترزيان طالب بلدية بيروت مساءلة الشركة الملتزمة ملف الكنس والجمع بالمدينة

طلب النائب ​هاكوب ترزيان​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، من زملائه في مجلس ​بلدية بيروت​، مشيرا الى ان ",انا اعلم بحرصهم الشديد في ملف ​النفايات​ وقبل بحث اي موضوع متعلق بالنفايات المنزلية والصلبة، ان تتم مساءلة الشركة الملتزمة ملف الكنس والجمع، عن الحملات التوعوية للفرز من المصدر المذكورة في البند 2-7-5 من دفتر الشروط المتعلق بالجمع والكنس."

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