بحصلي: نحترم دعم الصناعيين لكننا ضد حمايات "غب الطلب"

لفت نقيب مستوردي المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة والمشروبات في ​لبنان​ ​هاني بحصلي​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "لا يمكن رفع الضريبة على المواد الغذائية بنسبة 2 في المئة حيث ارتفع سعر ​السكر​ المستورد 10 في المئة ونستورد 20 ألف طن من المعكرونة ولا مصنع يغطي هذه الكمية وندفع 70 في المئة جمرك على حليب uht وهو أغلى من الوطني ونحترم دعم الصناعيين لكننا ضد حمايات "غب الطلب".

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