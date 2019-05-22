أكد رئيس ​مجلس شورى الدولة​ السابق القاضي ​شكري صادر في حديث تلفزيوني أنه "يحق ل​رئيس الجمهورية​ باصادار أي ​مرسوم تجنيس​ يريده بشرط عدم التعدي على الانتظام العام ولكن في ​الدستور​ وارد ان ​حق العودة​ حق مقدس ولكن نجنس من الناحية الأخرى"، مشيراً إلى أن "بعض الأسماء التي طرحت في المرسوم السابق عليها علامات استفهام ولكن حسب ما علمت نُفذ بكامله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صادر: يحق لرئيس الجمهورية باصادار أي مرسوم تجنيس يريده شرط عدم التعدي على الانتظام العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.