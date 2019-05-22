NBN: الحكومة ستعقد جلسة أخيرة حول الموازنة يوم الجمعة بالسراي الحكومي

أفادت قناة الـ"NBN" بأن "​مجلس الوزراء​ سيعقد جلسة أخيرة حول ​الموازنة​ برئاسة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ يوم الجمعة ب​السراي الحكومي​".

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