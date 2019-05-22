بستاني: سننتهي من مد وصلة المنصورية الكهربائية نهاية هذا الاسبوع

كشفت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ ان "وصلة ​المنصورية​ ستنتهي فرق الاشغال من مدها نهاية هذا الاسبوع في حين ان المرحلة الثانية ستتمثل بوضع التيار على الشبكة وهي ستأخذ وقتا أطول حتى نصف حزيران المقبل".

ولفتت بستاني في حديث تلفزيوني، الى ان "سكان ​المتن الشمالي​ سيشعروا بالفرق بعد الانتهاء من وصلة المنصورية، لان الخدمة ستتحسن في المتن كما على مستوى ​لبنان​، من خلال الارتفاع في التغذية الكهربائية"، واوضحت ان "هذه الوصلة الممتدة ل 2 كيلومتر كان الهدر جراء عدم مدّها 1 بالمئة اي ما يبلغ 20 مليون دولار، في حين ان دراسة ​وزارة الصحة​ أثبتت ان لا ضررا صحيا جراء ​خطوط التوتر العالي​،" مع تأكيدها ان "هذه الخطوط تمدّ في كل دول ​العالم​ وليست اختراعا لبنانيا، ونحن كما كل هذه الدول سنطبق الاجراءات الصحية الكاملة في هذا الاطار".