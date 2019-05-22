اعتبر مؤسس ​حزب سبعة​ جاد داغر أن "مسلسل توقيف ​بشارة الاسمر​ بسبب نكتة قذرة وصل الى درجة خطيرة ويجب المطالبة باطلاق سراح الرجل فورا ليس محبة به ولكن خوفا على امننا الشخصي الذي اصبح مهددا من قبل الدولة نفسها زهذه رسالة من الميليشيات التي تحكمنا، مفادها ان ادانة وسجن اي شخص دون سبب وجيه موضوع بسيط وان المرء قد يترك للنسيان ولن يسأل عنه احد وسكوت الناس خطير جدا وسيعتبر جواب للسلطة مفاده، افعلوا ما شئتم، الدنيا سايبة والمواطن لقمة سائغة ولا تهمني الشعبوية ولا يهمني اذا هذا الموقف موضوع حسّاس اجتماعيا وعلى المرء ان يتحلّى بالشجاعة الاجتماعية وانا لست في ​السياسة​ لاتقبّل هذه المهزلة وادعو كل من يدّعي حماية ​حقوق الانسان​ ان يرفع الصوت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاد داغر: مسلسل توقيف الاسمر وصل لدرجة خطيرة ويجب المطالبة باطلاق سراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.