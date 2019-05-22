أكار: الاشتباكات في إدلب تجري قرب نقاطنا ولن نسحب قواتنا من المنطقة

أعلن وزير الدفاع التركي، ​خلوصي أكار​ أن "​تركيا​ لن تسحب قواتها من ​محافظة إدلب​ شمال غرب ​سوريا​ قرب حدود البلدين"، مشيراً إلى أن "تركيا تبذل جهودا كبيرة لإحلال الاستقرار في محافظة إدلب السورية التي يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص".

واعتبر أكار أن "​النظام السوري​ يفعل ما في وسعه من أجل إنهاء اتفاق سوتشي، المبرم بين ​روسيا​ وتركيا في 17 أيلول 2018، والذي ينص على وقف إطلاق النار في إدلب"، متهماَ القوات السورية بـ"قصف الأماكن المشمولة ضمن اتفاق منطقة إدلب لخفض التصعيد وذلك أدى إلى حدوث نزوح كبير"، مضيفا: "أن أكثر من 350 ألف شخص اضطروا إلى تغيير أماكن إقاماتهم والانتقال نحو الشمال بسبب هذه التطورات".

ولفت إلى أن "الاشتباكات الجارية في إدلب اقتربت من نقاط المراقبة التركية الموجودة داخل حدود المحافظة"، مؤكداً أن "​القوات المسلحة التركية​ لن تنسحب من نقاط المراقبة في إدلب بكل تأكيد".