الملك الأردني يؤكد لولي عهد أبوظبي وقوف الأردن إلى جانب الإمارات

أكد الملك ​الأردن​ي ​عبد الله الثاني​ لولي عهد ​أبوظبي​ ​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان "وقوف الأردن إلى جانب ​الإمارات​"، مشيراً إلى أن "أمن الإمارات والخليج ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

وكان ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان قد أكد "اننا نولي العلاقات مع الأردن أهمية كبيرة ونعمل على دفعها للأمام في المجالات المختلفة بما يصب في خدمة البلدين"، مشيراً إلى "اننا نعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ونعمل لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم كله".