الدفاع القطرية تعلن تحرك قواتها إلى شاطئ الخليج

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نقلًا عن ​مديرية التوجيه​ المعنوي ب​وزارة الدفاع​ القطرية، إعلانها أن ​القوات المسلحة​ القطرية ستبدأ تدريبات عسكرية بمنشأة الرماية البحرية شرقي البلاد بالقرب من شاطئ ​الخليج​، الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من "فشت الحديد"، خلال الفترة من 23 حزيران، وحتى 4 تموز المقبلين، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء".

و​تأتي التدريبات في وقت يشهد توترًا شديدًا بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، في وقت تستضيف قطر قاعدة جوية أميركية مهمة هي قاعدة العديد قرب العاصمة ​الدوحة​.