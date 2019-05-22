الدفاع القطرية تعلن تحرك قواتها إلى شاطئ الخليج

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نقلًا عن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، إعلانها أن القوات المسلحة القطرية ستبدأ تدريبات عسكرية بمنشأة الرماية البحرية شرقي البلاد بالقرب من شاطئ الخليج، الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من "فشت الحديد"، خلال الفترة من 23 حزيران، وحتى 4 تموز المقبلين، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء".
وتأتي التدريبات في وقت يشهد توترًا شديدًا بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تستضيف قطر قاعدة جوية أميركية مهمة هي قاعدة العديد قرب العاصمة الدوحة.
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