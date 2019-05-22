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الدفاع القطرية تعلن تحرك قواتها إلى شاطئ الخليج

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ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نقلًا عن ​مديرية التوجيه​ المعنوي ب​وزارة الدفاع​ القطرية، إعلانها أن ​القوات المسلحة​ القطرية ستبدأ تدريبات عسكرية بمنشأة الرماية البحرية شرقي البلاد بالقرب من شاطئ ​الخليج​، الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من "فشت الحديد"، خلال الفترة من 23 حزيران، وحتى 4 تموز المقبلين، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء".

و​تأتي التدريبات في وقت يشهد توترًا شديدًا بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، في وقت تستضيف قطر قاعدة جوية أميركية مهمة هي قاعدة العديد قرب العاصمة ​الدوحة​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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