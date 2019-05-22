ولي عهد أبوظبي: نعمل لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم كله

أكد ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​​محمد بن زايد آل نهيان​ "اننا نولي العلاقات مع ​الأردن​ أهمية كبيرة ونعمل على دفعها للأمام في المجالات المختلفة بما يصب في خدمة البلدين"، مشيراً إلى "اننا نعمل على التنسيق مع ​الدول العربية​ وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية ويحفظ ​الأمن​ والاستقرار الإقليميين ونعمل لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم كله".

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