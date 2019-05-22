نيبينزيا: لا بديل لحل الدولتين في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​، أنه "لا بديل لحل الدولتين في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشدداً على "ضرورة الاعتماد على القرارات الدولية في هذا الشأن".

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