مسؤول ايطالي: ربما يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة كسب تركيا

لفت رئيس حزب "فورتسا ​إيطاليا​" اليميني، والمرشح للبرلمان الأوروبي ​سيلفيو برلسكوني​ إلى إنه "ربما على ​الاتحاد الأوروبي​ إعادة كسب ​تركيا​"، مشيراً إلى أنه "على الاتحاد الأوروبي تصحيح علاقاته مع ​روسيا​".

واعتبر أن "الاتحاد الأوروبي يتحرك بشكل خاطئ جدا في ​السياسة​ الخارجية، ويقف عاجزا في مواجهة القرارات الخاطئة والحرب التجارية التي تشنها ​الإدارة الأميركية​"، مؤكداً أنه "على الاتحاد أن يتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والدفاع".