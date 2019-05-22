مسؤول ايطالي: ربما يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة كسب تركيا

لفت رئيس حزب "فورتسا إيطاليا" اليميني، والمرشح للبرلمان الأوروبي سيلفيو برلسكوني إلى إنه "ربما على الاتحاد الأوروبي إعادة كسب تركيا"، مشيراً إلى أنه "على الاتحاد الأوروبي تصحيح علاقاته مع روسيا".
واعتبر أن "الاتحاد الأوروبي يتحرك بشكل خاطئ جدا في السياسة الخارجية، ويقف عاجزا في مواجهة القرارات الخاطئة والحرب التجارية التي تشنها الإدارة الأميركية"، مؤكداً أنه "على الاتحاد أن يتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والدفاع".
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