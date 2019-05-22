جيفري: حتى الآن لا يمكننا تأكيد استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي مجدداً

لفت المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ إلى أنه "حتى الآن لا يمكننا تأكيد استخدام ​النظام السوري​ ​السلاح الكيميائي​ مجدداً"، مشيراً إلى أن "​إيران​ قوة توسعية خطيرة للغاية".

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