الهند تعلن نجاح تجربة جديدة على أسرع صاروخ عابر للقارات

دبي - بواسطة محمد فارس © Handout صورة وزعتها القوات الجوية الهندية لطائرة سوخوي 30 أم كي آي تحمل صاروخ براهموس جو-أرض في 2017

أعلنت الهند إن أسرع صاروخ عابر للقارات في العالم اجتاز تجربة جديدة الأربعاء ونجح في إصابة هدف بري بعد إطلاقه من طائرة مقاتلة.

تقوم الهند مع روسيا بتطوير صاروخ براهموس الأسرع من الصوت، إذ تبلغ سرعته القصوى 3450 كيلومتراً (2140 ميلاً) في الساعة، وتفيد تقارير وسائل الإعلام الهندية أنها تعتزم البدء ببيعه قريباً في الخارج.

والصاروخ أسرع بمرة ونصف مرة من طائرة الكونكورد السابقة الأسرع من الصوت.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 30 ام كي آي تم تعديلها خصيصاً لهذا الغرض، أطلقت بنجاح الصاروخ الذي يزن 2,5 طن ومداه حوالي 300 كيلومتر (185 ميلاً).

وأفاد بيان للوزارة "كان الاطلاق من الطائرة سلسا وتابع الصاروخ المسار المحدد قبل إصابة الهدف الأرضي مباشرة".

ولم يذكر مكان التجربة أو يعطي تفاصيل أخرى عدا عن إجراء تعديلات ميكانيكية وكهربائية وبرمجية "معقدة للغاية" على الطائرة المقاتلة الروسية الصنع.

أجري أول اختبار للصاروخ على هدف بحري في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

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وقالت الهند آنذاك إنها أول دولة "تطلق بنجاح صاروخا هجومياً من هذا الطراز من الجو بسرعة 2,8 ماخ على هدف بحري.

وقالت الوزارة "إن صاروخ براهموس يوفر للقوات الجوية الهندية القدرة المنشودة بشدة لتوجيه ضربات من نطاقات مواجهة بعيدة على أي هدف في البحر أو على الأرض بدقة بالغة في النهار أو الليل وفي جميع الأحوال الجوية".

وقد طلبت الهند بالفعل نسخاً من الصاروخ تطلق من البحر لقواتها البحرية، وذكرت تقارير إعلامية دفاعية متخصصة أنه يمكن أن يبدأ تزويد القوات الجوية بصاروخ براهموس في عام 2020.

براهموس هو مشروع مشترك بين الهند وروسيا، وصرح مسؤولون من الشركة المصنعة خلال المعارض الجوية الدولية الأخيرة أن مناقشات تجري لبيعه مع عدد من البلدان. وذكرت تقارير إعلامية أن دول جنوب شرق آسيا أبدت اهتماماً خاصاً، وهو أمر قد يقلق الصين.

وأفادت تقارير أن الهند وروسيا تقومان بإعداد خطط لتصنيع نسخة أطول مدى من الصاروخ يمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 5 ماخ أو 6125 كيلومتراً (3800 ميل) في الساعة.

سمي الصاروخ تيمنا باسم نهري براهمابوترا الهندي وموسكفا الروسي.