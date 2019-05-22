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شاهد: توبوليف 134 الأسطورية تقوم بآخر رحلة جوية لها

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أجرت شركة الخطوط الجوية الروسية آخر رحلة لطائرتها الأسطورية "توبوليف 134"، وقامت الطائرة التي يعود صنعها إلى الحقبة السوفيتية برحلة تجارية سجلت من خلالها اعتزال نشاطها هذا الأربعاء.

وتعتبر طائرة "توبوليف 134" هي الأخيرة من نوعها والمستخدمة في روسيا لنقل الركاب والقيام بخدمات تجارية مجدولة على قوائم شركة الخطوط الجوية الروسية.

وقامت الطائرة "توبوليف 134" بنقل 70 مسافرا من قاعدة الخطوط الجوية في ميرني بجمهورية ياقوتيا إلى نوفوسيبيرسك في سيبيريا الشرقية.

ويعود تصنيع طائرة "توبوليف 134" إلى العام 1980، وسيتم نقلها في الأيام المقبلة إلى متحف الطيران في نوفوسيبيرسك. وسبق وأن أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية منذ عام عن خطتها لوقف نشاط طائرة "توبوليف 134" بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل هذا النوع من الطائرات، والذي يستهلك كميات أكبر من الوقود مقارنة بالطائرات الحديثة الصنع.

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شاهد: توبوليف 134 الأسطورية تقوم بآخر رحلة جوية لها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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