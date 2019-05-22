تفاصيل مطالبات "صحة البرلمان" لموازنة قطاعها فى مشروع 2019/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من تقريرها بشأن موازنة قطاع الصحة والسكان للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وإرساله للجنة الخطة والموازنة تمهيدًا لإعداد التقرير النهائى من اللجنة لترسل للأمانة العامة للبرلمان.

ونرصد تفاصيل مطالبات اللجنة وتوصياتها:

- طالبت بزيادة قدرها 17 مليارا و100 مليون جنيه، لتصبح 90 مليارا بدلا من 73 مليارا مخصصة فى الوقت الحالى. - تضمنت المطالبات زيادة المخصصات المالية بالأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 2 مليار جنيه. - وزيادة العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 5 مليارات جنيه. - ودعم التأمين الصحى لغير القادرين بـ2 مليار جنيه. Advertisements - ودعم الأدوية وألبان الأطفال بـ 4 مليارات جنيه. - كما أوصت اللجنة، بزيادة مخصصات مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمبلغ 3 مليارات جنيه. - دعم الصيانة بمليار جنيه ودعم قطاع السكان وتنظيم الأسرة بـ100 مليون. - اقترحت اللجنة تدبير الاعتمادات بترشيد الموازنات المخصصة للهيئات الاقتصادية.

- كما طالبت اللجنة بدعم موازنة المستشفيات الجامعية وزيادة اعتماداتها بمبلغ 2 مليار جنيه.

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