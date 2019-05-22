شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام صندوق رعاية المرأة المصرية بمسودة قانون "القومى لحقوق الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتوره مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن ملامح مشروع "قانون الصندوق القومى لرعاية المرأة المصرية"، والذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى استعرضت فيه عدد من النقاط الهامة فيما يخص العنف ضد المرأة ومنع زواج القاصرات ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.



ونرصد أبرز ملامح مشروع القانون وفق المسودة الأولى ومهام الصندوق الجديد:

- يهدف الصندوق لتقديم الرعاية للمرأة فى كل المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

- دعم وزيادة مساهمتها فى الخطط القومية للتنمية وتنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة وحمايتها ورعايتها.

- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية للمرأة، والمساهمة فى إقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات، منها توثيق الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى، وشهادات أمان للمرأة المعيلة، والرعاية الطبية والتأمين الصحى والكشف المبكر على الأورام والعلاج منها، والمساهمة فى تمويل البرامج التوعوية للحفاظ على الأسرة وتنظيمها.

- المساهمة فى مبادرات توعية لقضايا معينة يوافق عليها مجلس الأمناء، ودعم المُسنات من المُطلقات، وتقديم الدعم لذوات الإعاقة وأسرهن وأمهات ذوى الإعاقة.

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- منح القروض الحسنة أو الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة

- تقديم المنح التعليمية للطالبات بالأسر غير القادرة ماديًا وتوفير الاحتياجات اللازمة للدراسة.

- دعم تسجيل السيدات الاكثر احتياجًا من أصحاب المشروعات متناهية الصغر من جميع محافظات مصر فى المعارض القومية.

- دعم الاحتياجات الأساسية للسيدات السجينات وإقامة معارض لتسويق مُنتجات السيدات بجميع فروع المحافظات.

- تقديم المساهمة فى تجهيز الفئات الأكثر احتياجًا.

- المشاركة فى تكريم الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة للمرأة والرائدات الريفيات، وكذا أى برامج أو مشروعات أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء تحقيقًا لأغراض الصندوق.