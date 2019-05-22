شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يطالب بالاشتباك مع الإعلام الأمريكى لتوضيح حقائق الأمور فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، زيارة أحد أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى البرلمان المصرى بالخطوة الجيدة، مؤكداً أن ذلك يأتى فى ضوء ما تقوم به القيادة السياسية من خطوات متزنة نحو تطور العلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف"هيكل" فى تصريح له، أن الجهود الرسمية فى هذا الإتجاه ينبغى أن يتم استكمالها من الجانب البرلمانى وغير الرسمى، بعدد من الخطوات أبرزها الاشتباك مع الإعلام الأمريكى، متابعاً،:"صوتنا مش واصل، وتأثير الإعلام المصرى هناك ضعيف".

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية هامة جداً فى هذا الاتجاه، من خلال تنظيم عدد من الزيارات البرلمانية إلى الكونجرس الأمريكى، لتوضيح موقف مصر من عدد من القضايا الهامة.