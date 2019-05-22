شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية البرلمان" تستعرض تقريرها بشأن دعم موارد صندوق التنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقريرها عن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن التجديد يعد مساندة للصندوق من جانب الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوطة به لمكافحة الفقرة والجوع، والإبقاء على إلتزامه بتقديم القروض والمنح السنوية للدولة النامية.

وتهدف مصر من المساهمة فى هذا التجديد إلى الحفاظ على مكانتها ووضعها فى الصندوق، وبالتالى فقد حرصت على المساهمة فى كل تجديد لموارده.

وتقوم جمهورية مصر العربية بالمساهمة فى التجديد الحادى عشر من خلال إيداع وثيقة مساهمة لدى الصندوق، تحدد مبلغ هذه المساهمة، ويكون تقديمها وفقاً للشروط والأوضاع المحددة فى قرار مجلس المحافظين المُشار إليه.