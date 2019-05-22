6 نصائح من الأرصاد خلال "أشد موجة حارة".. وتحذير للسائقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين خلال الساعات المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر، والتي تصل إلى ذروتها غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 45 درجة باعتبارها أشد موجة خلال هذه الفترة.

ونصح عبدالعال، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة، وارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل خلال الفترة من الإفطار إلى السحور.

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وأضاف لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه لابد من الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوى على أملاح بنسبة كبيرة، أما في وقت الصيام يتم ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

وناشد عبدالعال، سائقي السيارات، بعدم ملء خزانات البنزين حتى النهاية ليتم إعطاء مساحة لبخار البنزين، وكذلك الإطارات يتم تهويتها بمقدار درجة أو درجتين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتصل درجات الحرارة على أغلب المحافظات إلى 45 درجة.