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ضبط كميات من العصائر والأجبان الفاسدة بمصنع في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت قوات الأمن بالإسكندرية، مصنعا للمواد الغذائية، يحتوي على كمية كبيرة من الجبن والعصائر الفاسدة وكمية من ملح الطعام المحظور استخدامه في الصناعات الغذائية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المسئولين عن إدارة شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، من خلال تدوير الجبن المطبوخ "إنتاج ذات الشركة الذي قارب على انتهاء مدة صلاحيته" وتعبئته داخل عبوات تحمل تاريخ إنتاج وصلاحية جديدة لمدة 6 أشهر، كما يتم استخدام ملح صناعي محظور استعماله في عمليات تصنيع المواد الغذائية، وكذا استخدام مركزات عصائر منتهية الصلاحية في تصنيع العصائر من إنتاج ذات الشركة، مما يتسبب في أضرار جسيمة على جمهور المستهلكين.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط 90 برميل مركزات عصائر بإجمالي أوزان 18 طن "منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك"، (18180) عبوة جبن مطبوخ بإجمالي 290880 قطعة مُعدة لإعادة التدوير، و(800) كيلو جرام من الجبن المطبوخ مُعاد تدويرها ومُعدة للتعبئة، و120 جوال ملح صناعي بإجمالي أوزان 3 طن " إنتاج إحدى شركات الصباغة والصناعات الكيماوية "محظور استخدامه في صناعة المواد الغذائية، وغير صالح للاستهلاك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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