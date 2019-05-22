يزن 20 كيلو.. استئصال ورم من رحم سيدة في تأمين بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف – حمدي سليمان:

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي في بني سويف نجاح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي بالمحافظة في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم داخل الرحم يزن حوالي 20 كيلو جرام لمريضة تبلغ من العمر 47 عاما، وكانت تعاني من نزيف رحمي وأنيميا منذ 3 سنوات.

وأكد فرع التأمين الصحي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن العملية الجراحية أجراها فريق طبي ضم الدكتورة هناء حمدان، اخصائي النساء والتوليد بالمستشفى والدكتور هيثم سمير، اخصائي النساء والدكتورة ثناء عبد الرحيم، استشاري التخدير والدكتورة إيناس سيد، أخصائي تخدير، تحت إشراف الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي والدكتورة رضا محمود، مدير إدارة الشئون الطبية.

وأضاف البيان أن العملية الجراحية أجريت للمريضة التي تعمل سكرتيرة مدرسة ابتدائي، وذلك بعد متابعة بالعيادة الخارجية، منذ ثلاثة سنوات، إلى أن استقر الفريق الطبي على قرار خضوعها للجراحة.

نُقلت السيدة بعد نجاح العملية إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى وهي الآن بحالة صحية مستقرة.