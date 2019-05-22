بالصور: استكمال أعمال حماية أودية زلجة وقديرة في نويبع من أخطار السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس عبد الرحمن فريد مدير عام مديرة الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء إنه جاري العمل في تنفيذ الأعمال المضافة لعملية حماية وادي زلجة ووادي قديرة بمدينة نويبع من أخطار السيول.

وأكد أنه جرى الانتهاء من أعمال حفر بحيرة زلجة والطبقة الأولى من الحاجز الترابي بها كما أنه جاري وضع الطبقة الخامسة من الحاجز الترابي ببحيرة قديرة "2".

وأضاف أنه جرى التنبيه على الشركة المنفذة بتكثيف عمل المعدات حتى يجري الانتهاء من الأعمال في المواعيد المتفق عليها.