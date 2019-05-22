حفتر: شرط واحد لنقاش سياسي في ليبيا

اعتبر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن شروط وقف إطلاق النار "لم تكتمل بعد" في ليبيا.
ونقلت الرئاسة الفرنسية تصريحات لحفتر، بعد لقائه إيمانويل ماكرون في باريس، الأربعاء.
وأبلغ حفتر ماكرون أنه سيكون مستعدا لنقاش سياسي شامل عندما تكون الظروف مواتيةلوقف إطلاق النار، مضيفا أن "الجيش الوطني الليبي لا يستفيد ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد".
ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس
وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تيسطر عليها.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، من أن البلاد "على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية"، مما قد يعرض جيرانها للخطر.
وقال إن متطرفين من تنظيمي داعش القاعدة يستغلون الفراغ الأمني بالفعل.
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