رئيس الأركان السوداني يزور جوبا

غادر رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن، هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، السودان اليوم متجها إلى جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يشارك الوفد في احتفالات العيد السادس والعشرين لقوات الدفاع

الشعبية (الجيش الشعبي).

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كما تأتي هذه الزيارة "في سياق الروابط الأزلية والتاريخية بين البلدين والعلاقات المتطورة في كافة المجالات"، حسب ما أفاد به بيان للإعلام العسكري السوداني.

وسبق أن استقبل الفريق أول ركن، هاشم عبد المطلب أحمد، نظيره الفريق أول، قبريال جوك ريك، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية بجمهورية جنوب السودان، في 1 مايو الجاري، حيث أكد الأخير أن شعب السودان وجنوب السودان هما شعب واحد في دولتين، يتأثران ببعضهما في كل المجالات، خاصة في مجال الأمن والاستقرار