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أسماء الأسد تزورمركز الأطراف الصناعية في حماة

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زارت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري، بشار الأسد، مركز الأطراف الصناعية في مدينة حماة، وسط سوريا ضمن برنامج "جريح

الوطن".

 

وبدأ مركز الأطراف الصناعية في حماة باستقبال جرحى البتر في مارس 2019، وهو

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الرابع من نوعه في سوريا، بعد مراكز دمشق، طرطوس واللاذقية.

 

وأجريت في مركز الأطراف الصناعية في حماة، خلال 3 أشهر، عمليات تركيب أكثر من 70 طرفا جديدا.

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