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المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا يطالب بوقف إطلاق النار

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أكد جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص بسوريا يوم الأربعاء إن هناك ضرورة إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية التي تصاعد فيها العنف في الآونة

الأخيرة، وإن الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف الاشتباكات التي فرضت ضغوطا هائلة على المدنيين هناك.

وأضاف جيفري، وهو أيضا المبعوث الخاص إلى التحالف العالمي المناهض لتنظيم داعش، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ”ما نحتاجه حقا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار... نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا“.

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