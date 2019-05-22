بكين: ضغوط أميركا على "هواوي" تنمر اقتصادي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأربعاء، إن الضغوط الأميركية على الشركات الصينية مثل عملاق التكنولوجيا هواوي هي تنمر اقتصادي وخطوة تستهدف عرقلة تطور البلاد.

وقال وانغ، في بيان بموقع وزارة الخارجية على الإنترنت: "استخدام القوة الأميركية للضغط على المشاريع الصينية الخاصة، مثل هواوي، هو تنمر اقتصادي نموذجي."

وأضاف في بيان آخر أن الصين تترك الباب مفتوحاً لإجراء مفاوضات تجارة مع الولايات المتحدة لكنها لن تقبل بأي اتفاقات غير متكافئة.

صعد أكبر اقتصادين في العالم زيادات الرسوم الجمركية على وارداته من الطرف الآخر بعد انهيار محادثات لحل النزاع، وتفاقمت الأزمة بعد أن وضعت واشنطن الأسبوع الماضي شركة "هواوي تكنولوجيز" و68 شركة تابعة لها في أكثر من 20 دولة، في ما يسمى "قائمة الكيانات"، وهي خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصيني من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أميركا بدون الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية.

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