كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراف أممي يوجود إرهابيون مطلوبون دوليا يقاتلون في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، بوجود عناصر إرهابية مطلوبة دوليا تقاتل فى ليبيا، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز" في مقطع فيديو يحتوي على تقرير مصور لها.

ودعا سلامة، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن، امس الثلاثاء، إلى وقف تهريب السلاح إلى ليبيا، على خلفية كشف تهريب سفينة تركية سلاحا لميليشيات طرابلس.

وطالب مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة.

وكان العقيد أبو بكر البدرى، أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية التابعة للجيش الوطنى، قد كشف أن الباخرة التركية «أمازون»، التى رست قبل أيام بميناء العاصمة طرابلس، كانت تحمل أعداداً كبيرة من الإرهابيين، بمن فيهم عناصر من تنظيم «داعش».

