انفوجراف.. تحذيرات ونصائح "الدفاع المدني" لمواجهة الموجة الحارة

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أهابت المديرية بالمواطنين أصحاب السيارات إخلاء مركباتهم من:
1- المواد الغازية.
2- القداحات.
3- المشروبات الغازية.
4- العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).
6- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.
7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.
ونصحت المديرية بـ:
1-الانتباه من العقارب والثعابين؛ فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.
2- الإكثار من شرب الماء والسوائل.
3- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.
4- الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.
5- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات الذروة.
6- البعد عن أشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهرا.
7- وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.