إلقاء القبض على أسطورة كرة القدم مارادونا

ألقت الشرطة في الأرجنتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على نجم الكرة القدم العالمي دييغو ماراجونا، لدى وصوله إلى مطار إيزيزا في بوينس آيرس، وذلك بسبب شكوى قدمتها زوجته السابق، روكيو أوخيدا.
وأفادت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن لاعب كرة القدم السابق والمدرب الحالي تمكن من المغادرة إلى حال سبيله، برفقة محاميه ماتياس مورلا.
ولم تذكر الصحيفة السبب الذي دفع روكيو أوخيدا، لتوجيه شكاية ضد زوجها السابق أسطورة كرة القدم العالمية.
يذكر أن فيلما عن حياة مارادونا عرض في بداية مهرجان كان السينمائي بفرنسا، وحكى تفاصيل لأول مرة عن حياته وتعاطيه المخدرات.
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