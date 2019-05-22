الوداديون يشتكون الفوضى وسوء التنظيم قبل نهائي العصبة بسبب تذاكر قمة الترجي!-فيديو

تصوير: حسام أديب

حالة من الفوضى تلك التي عاشها مركب محمد بنجلون بالدارالبيضاء، ظهر اليوم الأربعاء، خلال عملية إطلاق تذاكر نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي الرياضي التونسي، وهي مباراة ستقام بالرباط وتحديداً بمركب الأمير مولاي عبد الله.

“اليوم 24” كان حاضرا بمحيط المركب الذي أعلنت إدارة الفريق أنه سيكون من بين نقاط بيع التذاكر، ليقف على معاناة الالاف من الجماهير التي تنتظر دورها للظفر بالتذكرة، حيث كشف العديدون منهم، تواجدهم منذ الساعات الأولى للصباح، وأخرون اضطروا إلى المبيت أمامه في انتظار انطلاق عملية البيع.

وفي حديث مع عدد من مناصري الوداد أمام مركب الحاج محمد بنجلون، فقد عبروا عن استيائهم العارم من تدبير عملية البيع، في حين أكد أخرون أن الانتظار لساعات طويلة لم تشفع لهم في اقتناء تذكرة حضور النهائي القاري البارز.

سيناريو اليوم أعاد للأذهان “معاناة” الجماهير الودادية مع وصول فريقها في كل مرة إلى أدوار متقدمة بالبطولة القارية، حيث تطول ساعات الانتظار أمام الشبابيك، والهدف مساندة الفريق في واحدة من أبرز لقاءاته بالموسم.

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للاشارة، فالوداد يستقبل الترجي، مساء الجمعة، بداية من الساعة العاشرة مساءً بالرباط، على أن يقام الإياب بعد أسبوع بالضبط، ملعب رادس الأولمبي في العاصمة التونسية، أمام المتوج بلقب نسخة 2018 من البطولة.