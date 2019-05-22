الوافي: مجالات التنوع البيولوجي تضمن للمغاربة 17 % من الناتج الداخلي الخام

قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن مجالات التنوع البيولوجي تضمن للمغاربة 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لتحقق أمنه الفلاحي، والغذائي.

جاء ذلك خلال كلمة لكاتبة الدولة، صباح اليوم الأربعاء، في المكتبة الوطنية، في افتتاح لقاء تواصلي، ودراسي، تنظمه كتابة الدولة في المكتبة الوطنية، تخليدا لليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

واعتبرت الوافي أن “موضوع التنمية المستدامة، لم يحصل له التملك بعد من طرف القطاعات الحكومية، والمجتمع المدني، والمواطنين”، ودعت إلى “التملك من أجل التمثل”.

واعتبرت المتحدثة نفسها أن “المحافظة على التنوع البيولوجي تتطلب بذل مجهودات كبيرة من طرف الجميع”، مشيرة إلى أن “الثروة الطبيعية لا يمكن تعويضها إن ضاعت، فهي مسألة حيوية بالنسبة إلى الإنسانية حاضرا، ومستقبلا”.

Advertisements

وثمنت كاتبة الدولة “لحظة التفكير المؤسساتي للمداخيل الأساسية لمقاربة موضوع التنوع البيولوجي المؤطر هذا العام بالسلامة الصحية والأمن الغذائي”.

وترى كاتبة الدولة أن “وتيرة ضياع التنوع البيولوجي في تزايد مستمر، ما يؤثر سلبا في الخدمات، التي توفرها النظم الإيكولوجية المتنوعة بيولوجيا، خصوصا فيما يتعلق بالمياه العذبة، والأسماك البحرية، ثم قدرة الأنظمة الإيكولوجية الزراعية على مكافحة الأخطار الناجمة عن الكوارث”.

وتحتفل، اليوم، الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يخلد في 22 ماي من كل سنة.

واختير لهذه السنة شعار “تنوعنا البيولوجي، طعامنا وصحتنا”، بهدف التركيز على التنوع البيولوجي، وباعتباره عنصرا حاسما في تحويل النظام الغذائي، وتحسين صحة الإنسان، ولإبراز، أيضا، الصلة الوثيقة القائمة بين الرأسمال الطبيعي، والتنمية المستدامة، والأهداف الإنمائية للألفية.