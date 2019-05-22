كاتبة عمانية تحقق أول تتويج عربي بجائزة “مان بوكر الدولية”

وديان آيت الكتاوي -متدربة

استطاعت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، أمس الثلاثاء أن تنتزع جائزة “مان بوكر” الدولية لعام 2019 عن روايتها “سيدات القمر”، التي ترجمتها إلى الإنجليزية “مارلين بوث” بعنوان “أجساد سماوية”.

وهذه المرة الأولى، التي يفوز فيها بجائزة “مان بوكر الدولية” كاتب، أو كاتبة من العرب، منذ أن أنشأت عام 2005.

والجائزة، التي تمنح سنويا، وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني تقدم لأفضل رواية ترجمت من لغتها الأصلية إلى الإنجليزية، ونشرت في المملكة المتحدة، وتتقاسم كل من الكاتبة والمترجمة قيمة الجائزة معا.

وتحكي الرواية عن حياة ثلاث شقيقات تواجهن تغييرات تحدث في المجتمع العماني، وكيف تتعامل أسرهن مع هذا التغيير، إذ تعكس قصصهن تطور عمان، من مجتمع تقليدي، يمتلك العبيد، إلى حداثة معقدة.

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وقالت رئيسة لجنة التحكيم “بيتاني هيوز”، مؤرخة، وكاتبة بريطانية، “إن الكتاب يستولي على العقول، والقلوب بنفس المقدار، ويستحق التأمل”، وأضافت بأن الرواية أظهرت فنا حساسا، وجانبا مقلقا من تاريخنا المشترك.

وتفوقت الروائية خوجة الحارثي، البالغة من العمر 41 سنة، على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من بلدان فرنسا، وألمانيا، وبولندا، وكولومبيا، وتشيلي.

والحارثي حاصلة علي درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة، ولها ثلاث روايات هي “مانمات”، و”سيدات القمر”، و”نارينجا”، إضافة إلى مجموعة من القصص القصيرة، ومقالات، وأعمال أكاديمية.