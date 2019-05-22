استطلاع يكشف التعصب تجاه الأرقام العربية.. النتائج وصفت بـ”الصادمة”

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، نتائج وصفها كثيرون بأنها “صادمة”، تجاه تعليم الأرقام العربية في المدارس الأميركية، وفق ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أمس الثلاثاء.

ورأى معظم الأميركيين، الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 3624 شخصا، أن الأرقام العربية (0، 1، 2، 3، 4، 5..)، يجب ألا تدرس في المدارس.

وقال 56 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إن هذه الأرقام يجب ألا تكون جزءا من المنهج الدراسي للتلاميذ في الولايات المتحدة.

وسأل القائمون على الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة أميركية متخصصة في الأبحاث: “هل يجب على المدارس في أميركا أن تعلم الأرقام العربية كجزء من مناهجها الدراسية؟”.

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وأجاب حوالي 2020 شخصا بـ”لا”، بينما قال 29 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أن الأرقام يجب أن تدرس في المدارس الأميركية، في حين وقف 15 في المائة على الحياد.

وقال جون ديك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العلوم المدنية التي أجرت الاستطلاع، إن النتائج كانت “أتعس وأطرف شهادة على التعصب الأميركي الذي شهدناه في بياناتنا”.