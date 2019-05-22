وضع إنساني مأساوي في مخيم الهول بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني حرِج في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، حيث تحتجز القوات الكردية عائلات جهاديين سابقين.

ووفق بيان المنظمة يوجد في المخيم 73 ألف شخص، يشكل أطفال وزوجات مسلحين جهاديين 94 في المئة منهم، وبين هؤلاء 11 ألفا من مواطني دول أخرى بينهم سبعة آلاف طفل، لا تتأمن لهم الحاجات الإنسانية الأساسية.

وأضافت المنظمة "أن النازحين يفتقرون إلى كل شيء. فالمياه تصل بشكل متقطع، والغذاء لا يتأمن بشكل منتظم، والعناية الطبية غير مقبولة".

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وصرّح مسؤول البرامج الطارئة في المنظمة لسورية، ويل تورنر، أن "العديد من النساء الحوامل" حيث يحتجز مواطنو الدول الأجنبية "يضطررن للولادة تحت خيامهن" ،"كما أبلغ عن حالات أطفال توفوا تحت الخيام".

وأكد تورنر على ضرورة توفر الخدمات الصحية مشيرا إلى أنه "مع اقتراب الصيف بدأت درجات الحرارة في الارتفاع ونحن قلقون من تأثير ذلك على أشخاص يعيشون في ظروف عير ملائمة".