"هواوي" تتحدى الحظر الأميركي وتطلق أحدث أجهزتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسعى شركة "هواوي" الصينية إلى تصدر سوق الهواتف الذكية منخفضة السعر، عبر إطلاق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة "هونر 20" و"هونر 20 برو"، على الرغم من الحظر الذي فرضته إدارة ترامب عليها. وأطلقت الشركة الصينية أحدث أجهزتها، اليوم الأربعاء، في لندن، إلى الأسواق الأوروبية دون الإشارة إلى قطيعة محتملة مع "غوغل".

والمنتجان الرئيسيان لهواوي حاليا، هونر 20 وهونر 20 برو، والبالغ سعر الواحد منهما 500 دولار أميركي، متطابقان من ناحية عملية، ولهما نفس التصميم الأمامي والخلفي، مع المعالج الرائد "هواوي كيرين 980"، وتصل ذاكرة تخزين هواوي 20، 128 جيغابيت، أما ذاكرة تخزين برو 20 فتصل إلى 256 جيغابيت.

وتعتبر هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، وتشغل هواتفها بنظام التشغيل "أندرويد" من "غوغل"، لكن وزارة التجارة الأميركية حظرت على الشركة الأسبوع الماضي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات بشأن تحديثات برمجياتها في المستقبل.

حفل الإطلاق (أ ب)

ويعمل الجهازان على نظام تشغيل "اندرويد 9 باي" باسمه "ماجيك يو آي 2.1"، وتشمل تطبيقات "غوغل"، مثل "جي ميل" و"غوغل مابس" و"بلاي ستور".

كلا الجهازين يملكان شاشة 6.26 إل سي دي التي تغطي كل الواجهة الأمامية، مع فتحة صغيرة على يسار الزاوية العليا لكاميرا سيلفي 32 ميغابيكسل، وهو التصميم الذي استخدمته الشركة العام الماضي في "هونور فيو 20" ولاقى نجاحا كبيرا.

ودمجت هواوي مستشعر بصمة الإصبع مع زر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف، وهناك منفذ "يو إس بي-سي" في الأسفل، ولا يوجد فتحة لسماعة الأذن.

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والاختلاف الرئيسي بين الجهازين هو نظام الكاميرا. يشتمل هونور 20 على إعداد جديد للكاميرا الرباعية، مع كاميرا رئيسية تقليدية بدقة 48 ميغابكسل ، وكاميرا ذات زاوية عريضة 16 ميغابكسل وكاميرا عمق 2 ميغابكسل. أما الكاميرا الرابعة فتعتبر أكثر غرابة، وهي كاميرا ماكرو 2 ميغابكسل ، مخصصة لالتقاط لقطات فائقة الوضوح عن قرب.

ويضيف هونور 20 برو على الخصائص المذكورة أعلاه، إمكانية تثبيت الصورة الضوئية إلى الكاميرا 48 ميغابيكسل الرئيسية، ويحتوي على نفس الكاميرا ذات الزاوية العريضة 16 ميغابكسل وكاميرا ماكرو 2 ميغابكسل، ولكن الكاميرا التي تستشعر العمق دقتها 8 ميغابكسل مع تكبير بصري أكبر بـ3 أضعاف.

خصائص هونور 20 (أ ب)

وقد خففت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، بشكل مؤقت بعض القيود عن هواوي، ومنحت شركة الهواتف الصينية ترخيصا لشراء سلع أميركية حتى 19 آب/ أغسطس، ما يعني أن تحديث تطبيقات لغوغل تحظى بالشعبية مثل "جي ميل" و"يوتيوب" يمكن أن يستمر حتى ذلك الحين.

لكن تم إطلاق الهاتف في سوق منافسة للغاية، فيها جهاز "غوغل بيكسل 3إي إكس إل" و"ساسمسونغ غالاكسي إي-سيريس" و"وان بلاس 7".

وصرّح رئيس علامة هونر، تشاو جورج، وهي علامة تركز على الجمهور الشاب، لمئات الصحفيين والمدونين والمحللين، يوم أمس الثلاثاء، أنه "سعيد حقا لرؤية الكثير جدا من الأصدقاء" خلال فعالية إطلاق الهواتف.

وأعلنت هواوي عن هاتف "هونر 20 لايت" الذي سيباع بالتجزئة بقيمة 333.59 يورو.