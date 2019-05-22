انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تجري تدريبات عسكرية في "ميدان الرماية البحري" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 06:50 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها بصدد تنفيذ تدريبات في ميدان الرماية البحري (O.T.D-28)، بمنطقة مسيعيد جنوبي البلاد، في وقت يتصاعد فيه التوتر بالخليج.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن التدريبات ستكون شرقي مسيعيد قرب "فشت الحديد".

وأوضحت أنها ستجري خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 4 يوليو المقبلين، من الساعة 6 صباحاً إلى 5 مساء.

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وكان الأسطول الأمريكي الخامس أعلن، الأحد الماضي، إطلاق مجلس التعاون الخليجي "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بالخليج.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري، أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد إيران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.