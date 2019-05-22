انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا ما ستفعله بريطانيا إذا ثبت هجوم "الأسد" بالكيماوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 06:50 مساءً - هددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رئيس النظام السوري بشار الأسد، بـ"الرد المناسب" في حال التأكد من أنباء شنِّه هجوماً كيماوياً جديداً.

جاء ذلك في كلمة لها بمجلس النواب البريطاني، اليوم الأربعاء، خلال جلسة تناولت أنباء تفيد باستخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في منطقة إدلب (شمال غرب).

واستذكرت ماي تنفيذ واشنطن وباريس ولندن، في 14 أبريل 2018، ضربة ثلاثية على أهداف للنظام السوري.

وقالت: "ندين استخدام جميع الأسلحة الكيماوية. نحن على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، ونراقب الوضع من كثب".

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وأكدت ماي: "سنردُّ بشكل مناسب إذا تم التأكد من استخدام (النظام السوري) أسلحة كيماوية".

وأضافت: "نعتقد أن بشار الأسد لا يستطيع توفير سلام دائم، وفقد النظام شرعيته بسبب همجيته ضد شعبه".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصد واشنطن تنفيذ نظام بشار الأسد هجمات كيماوية جديدة شمال غربي سوريا.

وفي 14 أبريل 2018، أعلنت واشنطن وباريس ولندن شنَّ ضربة ثلاثية على أهداف سورية؛ رداً على استخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما، بالغوطة الشرقية لدمشق.

وفي السابع من الشهر ذاته، استخدم النظام السوري أسلحة كيماوية في هجوم على دوما، أسفر عن مقتل 78 شخصاً وإصابة مئات، وفق مصادر طبية محلية.