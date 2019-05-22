واشنطن تحذّر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية "سنرد على نحو سريع ومتناسب"

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ترى دلائل على أن النظام السوري ربما قد قام بشن هجمات بأسلحة كيماوية، ومنها هجوم بغاز الكلور في شمال غربي سوريا، يوم الأحد، وحذرت من أن واشنطن وحلفاءها سيردون «على نحو سريع ومتناسب»، إذا ثبت ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، في بيان: «للأسف، ما زلنا نرى دلائل على أن نظام الأسد ربما يكون قد استأنف استخدامه للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور في شمال غربي سوريا، صباح يوم 19 مايو (أيار)».

وأضافت: «ما زلنا نجمع معلومات بشأن هذه الواقعة، لكننا نكرر تحذيرنا من أنه إذا كان نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية فسترد الولايات المتحدة وسيرد حلفاؤنا على نحو سريع ومتناسب».

وقالت إن الهجوم جزء من حملة عنيفة تشنها قوات النظام السوري وتنتهك وقفا لإطلاق النار كان بمثابة حماية لملايين المدنيين في منطقة إدلب الكبرى.

وجاء في البيان: «إن هجمات النظام على تجمعات سكانية في شمال غربي سوريا لا بد أن تنتهي... وتكرر الولايات المتحدة تحذيرها الذي أطلقه الرئيس ترامب أول مرة في سبتمبر (أيلول) 2018، من أن أي هجوم يستهدف منطقة عدم التصعيد في إدلب سيكون تصعيدا طائشا يهدد بتقويض استقرار المنطقة».